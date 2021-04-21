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18:00 21 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Турции ответили на опасения РФ о продаже дронов Украине

Турция готова продавать свое вооружение и России, если на него есть спрос, заявил Чавушоглу.

Сделка по продаже Украине боевых беспилотников не направлена против России. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире Haberturk.

«Да, мы продаем, когда есть спрос. Эта сделка не направлена против России. Если Россия нуждается в продукции нашей оборонной промышленности, то мы готовы обсудить это», – сказал он.

Министр отметил, что у Анкары хорошие отношения с обеими странами, несмотря на напряженную обстановку в районе Черного моря.

Также Чавушоглу добавил, что Турция продолжает переговоры о покупке новой партии российских зенитных ракетных систем С-400.

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Тэги: Россия, оружие, Турция
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