Бразильский клуб проиграл суд киевскому «Динамо»
Спортивный Арбитражный суд (CAS) в Лозанне 19 апреля принял решение по делу ФК «Динамо» (Киев) против ФК «Сан Паулу» по поводу трансфера полузащитника Че Че.
CAS поддержал позицию FIFA об уплате бразильским клубом задолженности перед киевским клубом. Также на бразильский клуб наложены финансовые штрафные санкции.
В целом «Сан Паулу» обязан выплатить «бело-синим» сумму в 3,05 млн евро, из которых 2,65 млн – сумма задолженности по трансферу и около 400 тыс. евро штрафа.
CAS отклонил апелляцию бразильского клуба, в которой он просил об утверждении нового графика выплат и отмене штрафных санкций.
Че Че провел в Киеве меньше года – с июля 2018-го по март 2019 года. За этот период он так и не стал основным в команде.
Недавно бразилец сменил клуб на родине, став игроком «Атлетико» (Минайро).
Новости по теме
Киевское «Динамо» начало сотрудничество с блокчейн-компанией Moonwalk для создания собственной криптовалюты.
Футболист «Маккаби» Петах-Тиква Лиэл Абада станет игроком киевского «Динамо», об этом сообщил отец игрока.
УЕФА на своем официальном сайте опубликовал рейтинг лучших клубов в истории Кубка европейских чемпионов Лиги чемпионов.