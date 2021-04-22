Бразильский клуб проиграл суд киевскому «Динамо»

Спортивный Арбитражный суд (CAS) в Лозанне 19 апреля принял решение по делу ФК «Динамо» (Киев) против ФК «Сан Паулу» по поводу трансфера полузащитника Че Че.

CAS поддержал позицию FIFA об уплате бразильским клубом задолженности перед киевским клубом. Также на бразильский клуб наложены финансовые штрафные санкции.

В целом «Сан Паулу» обязан выплатить «бело-синим» сумму в 3,05 млн евро, из которых 2,65 млн – сумма задолженности по трансферу и около 400 тыс. евро штрафа.

CAS отклонил апелляцию бразильского клуба, в которой он просил об утверждении нового графика выплат и отмене штрафных санкций.

Че Че провел в Киеве меньше года – с июля 2018-го по март 2019 года. За этот период он так и не стал основным в команде.

Недавно бразилец сменил клуб на родине, став игроком «Атлетико» (Минайро).

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