Ученые в США открыли новую мутацию коронавируса
В США выделили новый штамм коронавируса, чей геном указывает на его вероятную сопротивляемость к антителам.
К такому выводу пришли ученые Глобального исследовательского комплекса в сфере медицины при Техасском университете A&M.
Новый штамм нашли только у одного человека, у него были легкие симптомы болезни. Тем не менее ученые считают, что эта мутация потенциально опасна для человечества, поэтому решили сообщить о своем открытии.
«Этот вариант сочетает в себе генетические маркеры, отдельно связанные с быстрым распространением, тяжелым заболеванием и высокой устойчивостью к нейтрализующим антителам», – сказал главный вирусолог Глобального комплекса Бен Нойман.
В то же время эксперименты в других лабораториях показали неэффективность антител в отношении вирусов с такими же маркерами. Новый штамм генетически близок к британской мутации коронавируса.
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