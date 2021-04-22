На акциях в поддержку Навального задержаны 1500 человек

Как информируют Telegram-каналы, задержания проходили в жесткой форме, часто с использованием электрошокеров.

На акциях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в среду, 21 апреля, в десятках городов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, задержали почти полторы тысячи человек. Соответствующие данные приводит правозащитная организация ОВД-Инфо.

Так, по состоянию на вечер среды, количество схваченных силовиками сторонников Навального составляет 1496.

Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге – 662, тогда как Москве задержали 26 человек.

В остальных городах, где проходили акции, число схваченных протестующих также меньше ста: Уфа – 95, Барнаул – 58, Сочи – 53, Казань – 51 и другие.

Тэги: акции протеста, Алексей Навальный