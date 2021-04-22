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06:52 22 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сестер Уильямс приглашают выступать в реслинге

Руководство World Wrestling Entertainment (WWE) выразило заинтересованность в организации матча с участием сестер-теннисисток.

Руководство самого популярного промоушена в области реслинга World Wrestling Entertainment (WWE) выразило заинтересованность в организации матча с участием титулованных американских теннисисток Серены и Винус Уильямс.

Директор организации Стефани МакМэн уверена, что поединок будет интересным с точки зрения зрелищности и спорта.

«Я бы хотела видеть Серену и Винус в WWE. Это интересно в плане спорта. В паре, или индивидуально», – рассказала Стефани в интервью The Rick Eisen Show.

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Тэги: Серена Уильямс, теннис, рестлинг
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