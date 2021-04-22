Сестер Уильямс приглашают выступать в реслинге
Руководство World Wrestling Entertainment (WWE) выразило заинтересованность в организации матча с участием сестер-теннисисток.
Руководство самого популярного промоушена в области реслинга World Wrestling Entertainment (WWE) выразило заинтересованность в организации матча с участием титулованных американских теннисисток Серены и Винус Уильямс.
Директор организации Стефани МакМэн уверена, что поединок будет интересным с точки зрения зрелищности и спорта.
«Я бы хотела видеть Серену и Винус в WWE. Это интересно в плане спорта. В паре, или индивидуально», – рассказала Стефани в интервью The Rick Eisen Show.
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