Марсоход NASA впервые получил кислород из атмосферы Марса
Это было сделано с помощью специального устройства, установленного на борту планетохода Perceverance.
Представители NASA подчеркнули, что демонстрация новой технологии только начинается и впоследствии метод позволит получать и хранить кислород на Марсе, что будет полезно при пилотируемых полетах на эту планету.
С помощью аппарата, севшего на поверхность Марса два месяца назад, специалисты рассчитывают обнаружить следы существования жизни.
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Соответствующие фото размещены на странице марсохода в Twitter. Уже марсоход Perseverance прислал на Землю пять фото.