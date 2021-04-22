Марсоход NASA впервые получил кислород из атмосферы Марса

Это было сделано с помощью специального устройства, установленного на борту планетохода Perceverance.

Представители NASA подчеркнули, что демонстрация новой технологии только начинается и впоследствии метод позволит получать и хранить кислород на Марсе, что будет полезно при пилотируемых полетах на эту планету.

С помощью аппарата, севшего на поверхность Марса два месяца назад, специалисты рассчитывают обнаружить следы существования жизни.

Тэги: Марс, кислород, марсоход Perseverance