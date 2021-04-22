«Большая стройка» дошла до Чернобыля

В зоне отчуждения в этом году – в 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы – начинается обновление дорог.

В планах – за три года починить основные трассы. Обновленная инфраструктура поможет и научному, и экономическому восстановлению территории, что в свою очередь позволит Чернобылю стать точкой развития Украины.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента (ОП), координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко, комментируя создание мультимедийной выставки «Чернобыль. Путешествие» на ВДНХ в Киеве.

«В зоне отчуждения стартовала президентская программа «Большая стройка». В течение следующих трех лет мы планируем восстановить здесь все основные трассы, обеспечив доступ в зону отчуждения природоохранителям, ученым, энергетикам и предпринимателям. Жизнь продолжается. Все это – результат героических усилий ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы», – сказал Тимошенко.

Также замглавы ОП уверен, что зона может придать импульс развитию украинских технологий и экономики.

«Человечество способно восстанавливаться, даже после глобальных катастроф. Украина работает над тем, чтобы эта территория стала не местом забвения, а точкой развития. В Чернобыльской зоне сегодня внедряются новейшие технологии, восстанавливается природа, ЧАЭС стала уникальной площадкой для выработки альтернативной энергии», – сказал Тимошенко.

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