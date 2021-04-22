Вчерашние акциях протеста из-за Навального в РФ прокомментировал Кремль

Вчера, 21 апреля, на акциях в поддержку Навального, задержали 1770 человек.

Больше всего задержанных в Петербурге – минимум 805. Там менты били людей электрошокерами и дубинками, а также не пускали к ним адвокатов и держали несколько часов в автозаке у отдела.

Далее идут Уфа (119), Казань (66), Барнаул (58) и Сочи (53). В Москве всего 30 задержанных.

Акции обратили внимание Кремля, есть ли какая-то оценка?

Песков: Не видим поводов для нашей оценки, скорее тема для оценки органами охраны правопорядка. Мне неизвестно, что где-то акции проводились в законном режиме. Они были скорее незаконными и не были согласованными. Это дело органов внутренних дел. Главное событие вчера это послание президента Федеральному собранию.

Несмотря на то, что акции были не согласованы, люди все же вышли. Есть ли в Кремле понимание, почему?

Песков: Я не думаю, что мне есть что добавить по этой теме.

Президент готов взять под контроль вопрос с допуском врачей Навальному?

Песков: Это не вопрос нашей повестки дня, это вопрос ФСИН и адресовать все вопросы нужно во ФСИН. Если существуют подозрения насчет нарушений, вопросы в прокуратуру

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге осудил действия силовиков, применивших насилие к участникам акции протеста 21 апреля.

«То, что вчера происходило, не совместимо с теми нормами, которые записаны в нашей Конституции, с теми гарантиями прав человека и свобод человека», — сказал он

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