Песков: Путин сам ответит на инициативу Зеленского
Российский президент лично ответит украинскому на его предложение о встрече на Донбассе, если посчитает нужным, говорит Песков.
Президенту России Владимиру Путину сам ответит на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, если посчитает нужным. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать», – сказал он.
При этом он не ответил, возможна ли эта встреча именно на Донбассе.
Кроме того, Песков еще раз объяснил заявление Путина о «красных линиях».
«Красные линии» России связаны с национальными интересами. И, конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину, и к отношениям с международными объединениями», – сказал он.
На вопрос, где проходит эта «красная линия» в российско-украинских отношениях, Песков уточнил: «Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов».
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Песков считает, что ОБСЕ и международным организациям следует обратить внимание не решения президента Зеленского.
У Владимира Зеленского запланированы встречи с руководством Израиля и представителями деловых кругов.
В Кремле считают преждевременными разговоры о поздравлениях Путина Зеленскому, а также об их совместной работе.