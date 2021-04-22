Песков: Путин сам ответит на инициативу Зеленского

Российский президент лично ответит украинскому на его предложение о встрече на Донбассе, если посчитает нужным, говорит Песков.

Президенту России Владимиру Путину сам ответит на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, если посчитает нужным. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать», – сказал он.

При этом он не ответил, возможна ли эта встреча именно на Донбассе.

Кроме того, Песков еще раз объяснил заявление Путина о «красных линиях».

«Красные линии» России связаны с национальными интересами. И, конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину, и к отношениям с международными объединениями», – сказал он.

На вопрос, где проходит эта «красная линия» в российско-украинских отношениях, Песков уточнил: «Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов».

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