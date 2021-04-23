ПАСЕ призвала Россию освободить Навального

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к руководству России освободить политика Алексея Навального до 7 июня 2021 года.

Резолюцию поддержали 105 человек, 26 проголосовали против и 11 воздержались.

В проекте резолюции, который в начале недели был опубликован на сайте ассамблеи, говорилось, что ПАСЕ призывает освободить Навального к следующему заседанию комитета министров Совета Европы на тему прав человека, которое запланировано на 7-9 июня 2021 года.

ПАСЕ также призвала Москву до освобождения Навального «предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь и обеспечить соблюдение его прав», включая обследование врачами по его выбору.

В тексте указывается и на возможные нарушения в случае с Навальным Европейской конвенции о правах человека.

Комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ в резолюции предложил «пригласить комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП) посетить место содержания под стражей господина Навального», а также «призывает Российскую Федерацию немедленно разрешить публикацию любого отчета по результатам такого посещения».

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