ПАСЕ призвала Россию освободить Навального
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к руководству России освободить политика Алексея Навального до 7 июня 2021 года.
Резолюцию поддержали 105 человек, 26 проголосовали против и 11 воздержались.
В проекте резолюции, который в начале недели был опубликован на сайте ассамблеи, говорилось, что ПАСЕ призывает освободить Навального к следующему заседанию комитета министров Совета Европы на тему прав человека, которое запланировано на 7-9 июня 2021 года.
ПАСЕ также призвала Москву до освобождения Навального «предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь и обеспечить соблюдение его прав», включая обследование врачами по его выбору.
В тексте указывается и на возможные нарушения в случае с Навальным Европейской конвенции о правах человека.
Комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ в резолюции предложил «пригласить комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП) посетить место содержания под стражей господина Навального», а также «призывает Российскую Федерацию немедленно разрешить публикацию любого отчета по результатам такого посещения».
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