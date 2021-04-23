Суд оштрафовал академика РАН за сообщение о митинге за Навального
55-летний физик был задержан полицейскими в собственном кабинете, из которого по видеосвязи участвовал в общем собрании РАН.
Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал на 20 тысяч рублей академика РАН Ефима Хазанова за репост сообщения о митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля. Он признан виновным в организации массового мероприятия, повлекшего за собой нарушение общественного порядка.
Хазанов — заместитель директора Федерального исследовательского центра Института прикладной физики, лауреат Государственной премии России.
55-летний физик был задержан полицейскими в собственном кабинете, из которого по видеосвязи участвовал в общем собрании РАН.
О задержании сообщил в ходе собрания академик Валерий Рубаков. Он предложил “наладить взаимодействие с правоохранительными органами” во избежание необоснованного преследования ученых.
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