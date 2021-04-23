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07:49 23 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве отношения России с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что готов принять президента Украины Владимира Зеленского в Москве в любое удобное время.

«Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное время», — сообщил Путин.

По его словам, в последнее время действующее руководство Украины «предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения».

«Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы можем только приветствовать. Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда руководство Украины должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР. А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия», — заявил российский президент.

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Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин
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