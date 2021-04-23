Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве отношения России с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что готов принять президента Украины Владимира Зеленского в Москве в любое удобное время.
«Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное время», — сообщил Путин.
По его словам, в последнее время действующее руководство Украины «предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения».
«Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы можем только приветствовать. Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда руководство Украины должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР. А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия», — заявил российский президент.
Зеленский 20 апреля предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война»
Новости по теме
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным после саммита «нормандской четверки».