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09:03 23 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Коммунисты России» хотят объявить памятники Ленину культурным наследием человечества

Так они хотят распространять в мире коммунизм и бороться со сносом памятников «вождю мирового пролетариата».

Партия «Коммунисты России» обратилась в ООН и ЮНЕСКО с предложением признать памятники Ленину культурным наследием человечества.

Основная масса памятников приходится на Россию и страны бывшего СНГ, однако монументы Ленина можно найти даже в США и других странах. Правда, в некоторых государствах бывшего СССР их количество значительно уменьшилось за 30 лет, особенно в Украине после событий 2014 года.

Председатель «Коммунистов России» Максим Сурайкин, который и выступил с предложением признать памятники Ленину объектами культурного наследия, сказал‎, что благодаря такому статусу члены партии смогут бороться со сносом монументов, что нередко происходит в «фашистских» странах.

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Тэги: памятник Ленину, ЮНЕСКО
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