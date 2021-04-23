Запорожский нардеп исключается из фракции “Слуга народа”

Евгений Шевченко съездил на тет-а тет к Лукашенко, а «Слуга народа» не признает выборы, которые состоялись в Беларуси.

Евгений Шевченко с начала протестов из-за фальсификации результатов выборов в Беларуси поддерживает режим Александра Лукашенко. А 20 апреля нардеп от СН встретился с ним и заявил, что тот «передал ему послание» для президента Украины Владимира Зеленского.

Telegram-канал пресс-службы Лукашенко Пул первого опубликовал видео встречи. На нем Шевченко говорит: “Для меня очень большая честь с вами познакомиться. Я давно мечтал, правда, искренне”.

Глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко заявил, что во фракции проведут опрос по поводу исключения нардепа Евгения Шевченко после его скандального визита к белорусскому диктатору Александру Лукашенко. В эфире телеканала Украина 24 он сказал, что у фракции «не шизофрения», а просто «наша партия собрала разных людей со всей Украины».

Комментируя поступок Шевченко, Корниенко сказал, что внешняя политика — это сфера президента.

«Верховная Рада определяет принципы внешней политики. Но тактические и стратегические действия совершает президент. Если народный депутат из президентской фракции совершает действие, которое противоречит всему тому, что президент выстраивал определенное время, то так нельзя. Если он так хочет — проголосуем, нам нужно взять на голосование этот вопрос. Я думаю, нужно отпускать людей, которые хотят идти в свободное плавание», — отметил он.

Сам Шевченко заявил, что ожидает своего исключения из “Слуги народа” и планирует создать новый политический проект.

«Моя позиция публична и открыта. Я ожидаю, что меня из фракции выгонят, я за это поблагодарю и пойду в свой открытый политический путь, создавать новый политический проект», — сказал он.

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