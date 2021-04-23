Россия отводит свои войска от границ Украины

В то же время техника 41 армии еще минимум на полгода останется на полигоне «Погоново» под Воронежем.

Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля отдал приказ о возвращении российских войск в места их постоянной дислокации Россия отведет войска от границ с Украиной . Это означает их отвод от украинской границы.

Сейчас российские воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции, аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации.

«На побережье полигона Опук осуществлена загрузка в большие десантные корабли подразделений морской пехоты, техники и вооружения Каспийской флотилии и Черноморского флота», – говорится в сообщении.

Соединения Воздушно-десантных войск, задействованные в межвидовом учении в Крыму, также приступили к переброске в пункты постоянной дислокации.

В период с 23 апреля по 1 мая Россия планирует отвести целый ряд вооруженных подразделений:

личный состав и технику 58 армии,

личный состав 41 армии,

личный состав 7, 76 и 98 десантных дивизий, которые ранее перебросили в Крым.

По замыслу российского командования, под Воронежем военная техника 41 армии будет находиться как минимум до сентября, чтобы принять участие в учениях «Запад-2021″.

https://24tv.ua/ru/rossija-otvodit-vojska-ot-granicy-ukrainy-novosti-rossii-i-ukrainy_n1606825

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