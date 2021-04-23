Киев не будет вести переговоров с «ЛДНР» – ТКГ

Накануне Путин предложил Зеленскому вести переговоры на Донбассе не с ним, а с представителями «ЛДНР».

Власти Украины не намерены вести переговоры с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», как советует Россия. Об этом в эфире Украина 24 заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Накануне президент РФ Владимир Путин, отвечая на предложения президента Украины Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, предложил ему вести переговоры с представителями «ЛДНР», а потом уже с РФ и позвал на встречу в Москву.

«Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме «фантастика на втором этаже», – сказал он.

Арестович отметил, что своим предложением Путин дезавуировал минские соглашения.

«Путин сделал очень интересную вещь: он фактически дезавуировал минские соглашения. Он сказал «с республиками «ЛНР/ДНР», которые Россия никогда не признавала до этого. Конечно, это оговорка, но это предостережение подвешивает Минские соглашения. Если придираться, это словесный выход из Минских соглашений», – заявил он.

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