Страны Балтии высылают российских дипломатов

Латвия, Литва и Эстония в знак солидарности с Чехией высылают российских дипломатов.

Сегодня в пятницу, 23 апреля, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс напимсвл в Twitter:

«В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников».

Литвы, в свою очередь, высылает двух российских дипломатов. Эстония высылает одного дипломата РФ. Так же вслед за Чехией высылать дипломатов начала Словакия.

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