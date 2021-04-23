Страны Балтии высылают российских дипломатов
Латвия, Литва и Эстония в знак солидарности с Чехией высылают российских дипломатов.
Сегодня в пятницу, 23 апреля, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс напимсвл в Twitter:
«В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников».
Литвы, в свою очередь, высылает двух российских дипломатов. Эстония высылает одного дипломата РФ.
Так же вслед за Чехией высылать дипломатов начала Словакия.
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