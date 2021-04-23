СБУ расследует растрату в Центрэнерго на 220 млн

Накануне СБУ провела обыски в бизнес-центре Коломойского в Киеве. Изъяли документы и электронные носители.

СБУ провела обыски у фигурантов дела о растрате в Центрэнерго на сумму почти 225 миллионов гривен. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает УП со ссылкой на пресс-службу СБУ.

«СБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи ПАО Центрэнерго на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой указанным государственным предприятием по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства. По мнению следователей, это привело к нанесению ущерба и растрате имущества ПАО на сумму почти 225 млн грн». – сообщили в службе.

Отмечается, что в результате обысков накануне были изъяты электронные носители информации и документы данного общества. Сейчас следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось об обысках в ТРЦ Millenium в Киеве, в котором находится офис бизнесмена Игоря Коломойского.

Сам олигарх в комментарии УП отметил, что узнал о каких-то следственные действия из СМИ. «Я не знаю, что там. Нахожусь в Днепре, смотрю кино. Для меня это тоже новость», – сказал он.

Также издание сообщает, что генпрокурор Ирина Венедиктова накануне подписала четыре разрешения на обыски - по количеству расположенных в здании ТРЦ приемных народных депутатов: Игоря Палицы, Максима Бужанского, Александра Дубинского и Василевской-Смаглюк.

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