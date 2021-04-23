Украина стала лидером всемирной акции по озеленению

В рамках проекта, который поддержали 110 стран мира, по всей Украине 10 апреля посадили более четырех миллионов деревьев.

Украина стала лидером акции 1 млн дерев за 1 день у 100 странах мира, которая проходила 10 апреля. Ее результаты огласили организаторы глобального экологического проекта Greening of the Planet 22 апреля – в День Земли.

К инициативе присоединились более двух миллионов человек в 110 странах мира. Всего было посажено более 5,5 миллиона деревьев.

Как уточняется, в акции участвовали 559 тысяч украинцев, которые посадили 4,1 миллиона деревьев.

Самыми активными областями по посадке пятилетних деревьев стали Винницкая (80 193), Ровенская (32 831), Черниговская (12 480), Сумская (8956) и Житомирская (8674).

Странами-лидерами, которые объединили наибольшее число людей и организовали самую массовую посадку деревьев, стали: Украина, Канада, Великобритания, Беларусь, Турция, Молдова, Польша, Индонезия, Тунис, Черногория, Кувейт и Сингапур.

Всего в течение апреля к проекту Greening of the Planet присоединились 138 стран, которые посадили более десяти миллионов деревьев.

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