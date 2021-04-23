Пограничники, которые издевались над животным, отстранены от службы

Мучителями косули оказались двое 20-летних военнослужащих, которые были призваны на срочную службу в прошлом году.

Двух 20-летних сотрудников Луцкого пограничного отряда отстранили от службы за жестокое истязание дикого животного. Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

«В социальных сетях продолжает распространяться видео, на котором снято жестокое обращение военнослужащих с диким животным. Лица, фигурирующие в видео, должны понести заслуженную ответственность», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как инцидент получил огласку, было назначено служебное расследование. Мучителями животного оказались двое 20-летних военнослужащих, которые были призваны на срочную службу в прошлом году.

По их словам, события на видео произошли осенью 2020 года, во время несения службы в пограничном наряде.

Отмечается, что материалы служебного расследования будут направлены в соответствующие органы. В отношении военнослужащих составлены административные протоколы за нарушение правил несения пограничной службы.

«В настоящее время эти военнослужащие отстранены от службы и не привлекаются к охране государственной границы», – добавили в ведомстве.

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