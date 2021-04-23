Американские ученые создали биоразлагаемый пластик

Он полностью распадается в воде или компостной яме за несколько дней.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли создали биоразлагаемый пластик, который за несколько дней полностью распадается в компосте или воде. Материал можно утилизировать в домашних условиях, пишет Science News.

Этого удалось добиться, встроив в обычный пластик ферменты, которые разрушают его до нетоксичных молекул — вредных частиц микропластика не осталось. Ферменты составляют всего 0,02% от веса материала, поэтому его свойства не ухудшаются. Из такого пластика можно делать экологически чистую упаковку для еды и одноразовую посуду.

С 1950-х годов человечество создало больше 6,3 миллиарда тонн пластиковых отходов. Люди переработали только 9% от этого объема, еще 12% — сожгли. Остальной пластик отправился на свалки, откуда попадает в экосистемы.

Ученые уже подали заявку на патент, а один из соавторов работы основал стартап для коммерциализации технологии. «Мы хотим, чтобы такой пластик использовался в каждом продуктовом магазине», — заявили химики.

Тэги: биоразлагаемый пластик, пластик в компост