Израильтянка развесила по Тель-Авиву билборды с фотографиями и именами абьюзеров.

Яэль Веред из Тель-Авива запустила кампанию Face it — развесила по городу билборды с фотографиями и именами мужчин, обвиняемых в нападении на женщин. Веред хочет, чтобы личные данные насильников и домашних тиранов перестали скрывать от публики. Стыдиться должны они, а не жертвы, считает Яэль.

Она не представляет ни правозащитную, ни феминистскую организацию. Говорит, что просто не смогла смириться со «смехотворными наказаниями» за домогательства и абьюз.

«Когда в стране нет достойного наказания, соответствующего масштабам преступления, остается применять социальные санкции. В рамках закона, разумеется. Чтобы положить конец стыду жертв, обреченных чувствовать себя виноватыми и вынужденных скрывать свое имя инициалами, заретушированными фотографиями и измененными голосами. Почему стыдно должно быть жертве? Пусть стыдится преступник», — объясняет Веред.

Первым Яэль повесила билборд с фотографией и именем мужчины, которого обвиняют в попытке убийства бывшей жены. По версии следствия, он напал на женщину на глазах у сына: избил скалкой и нанес 20 ножевых ранений. В суде обвиняемый потребовал ордер на неразглашение своего имени «ради защиты доброй репутации». Просьба была удовлетворена.

Веред намерена продолжить борьбу за права женщин. Теперь она хочет рассказать об израильтянках, у которых нет права на развод — они вынуждены жить с мужем, даже осужденным за насилие.

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