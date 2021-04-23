Податкову службу Кіровоградщини знову може очолити Ігор Вірієнко

Ігор Вірієнко, який очолював обласну Податкову службу і Головне управління Міндоходів України в Кіровоградській області у 2011-2013 роках, може повернутися на посаду. Наразі він бере участь у конкурсі.

Зауважимо, саме за керівництва Вірієнка у регіоні відмічали значні позитивні зрушення у сфері фінансів.

Зокрема, щорічна динаміка зростання наповнення бюджетів усіх рівнів завдяки ефективній роботі з ризиковими суб‘єктами господарювання й профілактиці економічних правопорушень, сягнула 40-45%. Це дозволило не тільки суттєво детінізувати бізнес Кіровоградщини, але й надати можливість місцевим громадам коригувати дохідну й витратну частини своїх бюджетів у бік збільшення, що стимулювало подальший розвиток економіки області

У 2011-2013 році податковою службою Кіровоградської області у кілька разів збільшено показник упередження безпідставно сформованого ПДВ, який підлягав відшкодуванню. Команда Вірієнка зуміла покращити й роботу юридичної служби: податківцями були виграні всі без виключення суди першої й касаційної інстанцій, що дало можливість наповнити бюджет, не програвши ані копійки судових зборів.

Усвідомлюючи важливість для економіки регіону успішної роботи підприємств з іноземними інвестиціями, колишній очільник ДПС Кіровоградщини приділяв значну увагу плідній співпраці з такими суб’єктами господарювання. Адже приклад успішного бізнесу з використанням іноземних інвестицій створює позитивну репутацію всій державі й сприяє залученню міжнародного капіталу в економіку країни.

Саме тому основним завданням податкової пан Вірієнко назвав створення комфортних умов для сплати податків і вирішення проблем, пов’язаних з оподаткуванням, які заважають їм працювати. Одним з кроків до зменшення податкового тиску стало скорочення кількості перевірок з боку податкової служби, при цьому якість проведення таких перевірок значно зросла.

Особливий акцент у роботі очолюваного ним відомства пан Вірієнко зробив на підвищенні ефективності кадрової політики й осучасненні підходів до управління персоналом. Під керівництвом пана Ігоря тоді працювали понад 1200 підлеглих, жоден з яких не був притягнутий до адміністративної чи кримінальної відповідальності за корупційні чи інші правопорушення.

Успішному наповненню місцевих бюджетів безумовно сприяла й нова філософія у діяльності органів податкової служби, орієнтована на клієнта й покращення зручності сервісів.

«Своїм завданням я бачу покращення клієнтських сервісів податкової служби у вигляді безконтактного обслуговування, спрощення процесу оформлення документів та отримання довідок, без черг та у доступних для мешканців місцях. Такий порядок дає можливість попереджувати можливі корупційні дії та надавати якісні послуги платникам податків. Це була безпосередня ініціатива нашої команди та місцевих органів влади, реалізована податківцями, й вона досі існує», – зазначає Ігор Станіславович інформаційному виданню «Вибір».

Зазначимо, що саме в період керівництва Вірієнка у кожному районі Кіровоградської області вперше на базі податкової інспекції з’явились сучасні центри обслуговування платників податків (ЦОПП), послугами яких мешканці Кіровоградщини активно користуються й сьогодні.

У ситуації, коли державі критично не вистачає ефективних управлінців, повернення Вірієнка до керівництва ДПС Кіровоградщини стало б важливим поштовхом для поліпшення результативності роботи місцевих фіскалів. Крім того, таке призначення може бути важливим сигналом від держави для бізнесу: податкові органи знову зацікавлені в ефективній і плідній співпраці з платниками податків, ключовими моментами якої стануть наповнення державного й місцевого бюджетів та орієнтованість на інтереси громади.