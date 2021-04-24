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00:46 24 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Месси установил мировой рекорд

Дубль Лионеля Месси в матче 32-го тура Ла Лиги помог «Барселоне» разгромить «Хетафе» (5:2).

Таким образом, капитан «блаугранас» с 25 голами упрочил свое лидерство в гонке бомбардиров.

Кроме того, Лео стал первым игроком в истории футбола, кто в течение 12 сезонов подряд забивал 25 и более голов во внутреннем чемпионате.

Добавим, что столько же сезонов 25 и более голов забивал и Криштиану Роналду, но не подряд.

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Тэги: футбол, рекорд, Лионель Месси
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