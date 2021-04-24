Месси установил мировой рекорд
Дубль Лионеля Месси в матче 32-го тура Ла Лиги помог «Барселоне» разгромить «Хетафе» (5:2).
Таким образом, капитан «блаугранас» с 25 голами упрочил свое лидерство в гонке бомбардиров.
Кроме того, Лео стал первым игроком в истории футбола, кто в течение 12 сезонов подряд забивал 25 и более голов во внутреннем чемпионате.
Добавим, что столько же сезонов 25 и более голов забивал и Криштиану Роналду, но не подряд.
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Форвард «Барселоны» повторить рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству мячей в одном чемпионате.
Он стал первым в истории футболистом, сумевшим забить 20+ голов за сезон в течение 13 сезонов подряд.
«Барселона» не отдала «Реалу» вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, получив в рамках 22-го тура волевую победу в Севилье над «Бетисом» – 3:2.