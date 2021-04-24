Болгария подозревает Россию во взрывах на военных складах
Один из бывших министров обороны Болгарии призвал возобновить расследование причин взрывов в 2014 году, произошедших при невыясненных обстоятельствах.
28 февраля 2014 года в результате взрыва комплекса «Арсенал» в городе Казанлык, к востоку от Софии, была частично разрушена мастерская по производству пороха, в результате чего погиб один человек.
Три других взрыва произошли в течение 2014 года в разных местах на территории Болгарии, где производится оружие и боеприпасы. Самый смертоносный из них произошел на заводе Миджур в селе Горни-Лом, в результате чего погибли 15 человек, еще 2 были ранены.
Расследование «Радио Свобода» содержит свидетельства возможной связи между взрывами в Болгарии с российской военной разведкой.
Сведения о полете и данные GPS, собранные OSINT-сообществом Bellingcat, свидетельствуют о том, что еще один из вероятных агентов ГРУ осуществлял регулярные поездки в Болгарию и из нее, незадолго до взрывов в 2014 году.
Позже, примерно во время взрывов весной 2015 года на болгарском заводе оружия в Иганово, по крайней мере шесть россиян, которые были идентифицированы или вероятно являются агентами ГРУ, регулярно посещали Болгарию.
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