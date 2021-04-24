Беленюк сенсационно проиграл на ЧЕ по борьбе
На чемпионате Европы в Варшаве из пяти борцов греко-римского стиля только один дошел до полуфинала.
Главная сенсация – поражение в четвертьфинале лидера сборной, двукратного чемпиона мира и вице-чемпиона Олимпиады Жана Беленюка, выступающий в категории до 87 кг.
После победы в первом круге над шведом Йоханссоном 7:1 депутат от партии «Слуга народа» проиграл сербу Датунашвили (1:1, но дальше проходит серб, потому что он выиграл балл последним).
Только Дмитрий Пышков в категории до 77 кг пробился в полуфинал, где его соперником будет Юнус Эмре Башар из Турции.
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