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02:54 24 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Беленюк сенсационно проиграл на ЧЕ по борьбе

На чемпионате Европы в Варшаве из пяти борцов греко-римского стиля только один дошел до полуфинала.

Главная сенсация – поражение в четвертьфинале лидера сборной, двукратного чемпиона мира и вице-чемпиона Олимпиады Жана Беленюка, выступающий в категории до 87 кг.

После победы в первом круге над шведом Йоханссоном 7:1 депутат от партии «Слуга народа» проиграл сербу Датунашвили (1:1, но дальше проходит серб, потому что он выиграл балл последним).

Только Дмитрий Пышков в категории до 77 кг пробился в полуфинал, где его соперником будет Юнус Эмре Башар из Турции.

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Тэги: Жан Беленюк, спортивная борьба
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