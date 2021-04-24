Байден заявил о намерении признать геноцид армян

Президент Джо Байден заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в пятницу, что намерен признать геноцидом резню армян в Османской империи.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров двух лидеров, Байден использует слово «геноцид» в своем заявлении в субботу. Таким образом Байден выполнит обещание, которое он дал во время своей президентской кампании.

Он будет первым президентом США за последние 40 лет, публично признавшим массовые убийства 1915 года геноцидом.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден провел телефонный разговор с Эрдоганом, отметив, что США заинтересованы в «конструктивных двусторонних отношениях».

Заявление Байдена, как предполагает издание, приведет к обострению отношений между двумя странами.

Рональд Рейган был последним президентом США, который назвал жестокости, совершенные против армян, «геноцидом» в 1981 году, но вскоре он отступил под давлением Турции.

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