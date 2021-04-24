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Главная » Мир » Экономика
05:07 24 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Беларусь запретила импорт товаров известных западных компаний

«Для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа…»

Беларусь ввела санкции в ответ на штрафные меры, принятые против нее Западом за нарушения прав человека. Вводится запрет на ввоз и реализацию товаров ряда зарубежных компаний стран, которые ранее ввели санкционные меры в отношении белорусских юридических и физических лиц, следует из постановления Совета министров Беларуси от 23 апреля, сообщила пресс-служба правительства в Минске.

«Для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь», – отмечается в документе.

В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (владеет в том числе торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и рядом других), уточнили в правительстве.

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Тэги: импорт, товары, Республика Беларусь
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