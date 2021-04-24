Зеленский не поедет в страну-агрессора на переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным, как это предложил лидер РФ.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире Свободы слова Савика Шустера.

По его словам, президент Украины может говорить с Россией сначала о завершении войны на Донбассе и отводе российских войск из Донбасса и Крыма, а уже потом о восстановлении отношений между Россией и Украиной. Но эта встреча не может состояться в столице России, поскольку Россия является страной-агрессором.

«Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение…», — отметил Резников.

Он считает, что если такая встреча и состоится, то должна она состояться в рамках Норманского формата, где будут присутствовать четыре лидера (Украина, Россия, Франция, Германия), как это было в 2019 году.