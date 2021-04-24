Телеканалы 112, ZIK и NewsOne заблокировали на YouTube для просмотра в Украине
Теперь все три YouTube-канала больше недоступны для просмотра в Украине. Осталась только онлайн трансляция.
Видеохостинг YouTube заблокировал три канала украинских телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, в отношении которых были введены санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом стало известно в субботу, 24 апреля.
Теперь все три YouTube-канала больше недоступны для просмотра в Украине. Осталась только онлайн трансляция.
При этом поиск пока находит эти каналы, но смотреть их уже нельзя. Но при этом видео на YouTube-каналах можно смотреть через сервис VPN.
В начале февраля Министерство культуры направило в YouTube обращение с просьбой заблокировать страницы телеканалов 112, ZIK и NewsOne. Об этом заявил глава ведомства Александр Ткаченко.
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