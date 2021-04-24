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14:00 24 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пограничники изъяли 66 кило янтаря на границе c Польшей

Это крупнейшее изъятие контрабандного янтаря в текущем году на участке Львовского погранотряда.

Почти 66 килограммов янтаря пытался контрабандой вывезти в Польшу 40-летний гражданин Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 24 апреля.

Указано, что микроавтобус Volkswagen прибыл в пункт пропуска Шегини минувшей ночью. Сотрудники Госпогранслужбы решили провести углубленный осмотр транспортного средства и вместе с сотрудниками Галицкой таможни обнаружили в автомобиле почти 66 кило янтаря в конструктивных пустотах автомобиля.

По информации пограничников, это крупнейшее изъятие контрабандного янтаря в текущем году на участке Львовского погранотряда.

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Тэги: Польша, пограничники, янтарь
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