Пограничники изъяли 66 кило янтаря на границе c Польшей
Это крупнейшее изъятие контрабандного янтаря в текущем году на участке Львовского погранотряда.
Почти 66 килограммов янтаря пытался контрабандой вывезти в Польшу 40-летний гражданин Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 24 апреля.
Указано, что микроавтобус Volkswagen прибыл в пункт пропуска Шегини минувшей ночью. Сотрудники Госпогранслужбы решили провести углубленный осмотр транспортного средства и вместе с сотрудниками Галицкой таможни обнаружили в автомобиле почти 66 кило янтаря в конструктивных пустотах автомобиля.
По информации пограничников, это крупнейшее изъятие контрабандного янтаря в текущем году на участке Львовского погранотряда.
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