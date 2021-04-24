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16:52 24 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия закрывает три района Черного моря для иностранных кораблей

Ограничения начнут действовать уже сегодня вечером в субботу, 24 апреля.

Об этом сообщает российское издание Коммерсантъ со сылкой на бюллетень Управления навигации и океанографии Минобороны РФ.

Так, с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября Россия приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации «для иностранных военных кораблей и других государственных судов». В это время будут якобы проводится учения российского флота.

На этот период будут закрыты участок акватории вдоль побережья Крыма между Севастополем и Гурзуфом, участок у берегов Керченского полуострова в районе мыса Опук и участок около западного края полуострова.

Управление навигации и океанографии сообщало, что эти районы расположены до «внешней границы территориального моря Российской Федерации». При этом Керченский пролив и подход к нему в запретные зоны не попадают.

Ранее сообщалось, что Россия перекрыла Керченский пролив для военных и государственных судов Украины и третьих стран, в том числе судов ВМС и морской охраны Украины.

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Тэги: керченский пролив, гурзуф, севастоп
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