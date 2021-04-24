С возрастом похмелье переносить проще

Если напиваться сильно, никакой возраст не спасет от тяжелого похмелья на следующее утро.

С возрастом переносить похмелье легче. К такому выводу, противоречащему личному опыту многих людей, пришли ученые из Нидерландов. Они опросили 761 человека в возрасте от 18 до 94 лет, из них 61,6% — женщины. Исследование опубликовано в журнале Оксфорда Alcohol and Alcoholism.

Ученые установили, что даже после одинакового количества алкоголя пожилые люди страдали от похмелья меньше, чем молодые. Частично это можно объяснить снижением болевой чувствительности. То есть само похмелье — одинаковое, просто люди старшего возраста лучше с ним справляются.

Основной фактор, влияющий на тяжесть похмелья в юности — употребление большего объема алкоголя в меньшие сроки. Хотя с возрастом еженедельное количество выпитого растет, оно распределяется не на два тяжелых приема, а на несколько дней.

При этом, если напиваться сильно, никакой возраст не спасет от тяжелого похмелья на следующее утро.

Ранее немецкие и британские ученые выяснили: неважно, что вы пьете вначале — пиво или вино, неважно даже, смешиваете ли вы напитки вообще. Если вы перебрали с количеством выпитого, похмелья не избежать.

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