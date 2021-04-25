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Главная » Мир » Политика
00:43 25 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко подпишет декрет о передаче власти на всякий случай

Лукашенко подпишет декрет о передаче власти Совбезу на случай, если «президента застрелят»

Александр Лукашенко в ближайшее время подпишет декрет о передаче своих полномочий Совету безопасности республики на случай необходимости. Об этом сообщает БелТа.

По словам Лукашенко, президентские полномочия перейдут Совбезу, «если вдруг» что-то случится.

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? (…) Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение», — заявил Лукашенко.

В случае внезапной смерти Лукашенко Совбез будет принимать решение, вводить ли в стране чрезвычайное положение, а также назначит дату новых выборов президента.

Лукашенко добавил, что такая необходимость вряд ли появится, однако ему надо «предусмотреть все». Он отметил, что идея подписания подобного декрета возникла уже давно, когда в Беларуси «все разворачивалось».

Сейчас в состав Совета безопасности Беларуси входят президент страны, премьер-министр, глава администрации президента Беларуси, министр внутренних дел, министр обороны, председатель КГБ республики и другие.

17 апреля Александр Лукашенко сообщил, что на него и на его детей готовили покушение. Подозреваемых — политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, — задержали в России в результате совместной спецоперации ФСБ И КГБ Беларуси. Задержанным предъявили обвинение в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (ст. 357 УК РБ).

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