Беленюк выиграл бронзу ЧЕ по борьбе

Украинский борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк добыл бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Варшаве.

В категории до 85 кг Жан накануне неожиданно уступил сербу Датунашвили в четвертьфинале, но благодаря выходу соперника в финал, Беленюк получил шанс занять третье место.

Утром, 24 апреля, Жан выиграл у хорвата Вякослава Любурича 7:1, а уже в вечерней программе в схватке за бронзу Беленюк одержал победу над немцем Максимилианом Кудлой – 1:1 (Жан выиграл, поскольку последним заработал балл).

Бронза Беленюка стала первой медалью украинской команды по греко-римской борьбе на этом чемпионате Европы. Для Жана это пятая медаль чемпионатов Европы – в его активе три золота 2014, 2016 и 2019 годов, а также бронза 2012 года.

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