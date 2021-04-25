Клубы-основатели Суперлиги избежали наказания УЕФА
На 45-м Очередном Конгрессе УЕФА все 55 членских ассоциаций единогласно одобрили декларацию, которая строго осуждает так называемую Суперлигу.
«УЕФА, его ассоциации и все, кто любит футбол, твердо стоят на своем и в максимально возможной степени будут решительно сопротивляться и бороться против данного шага владельцев этих клубов и их сторонников. Мы знаем, какие моральные ценности поставлены на карту, и будем защищать футбол от эгоистичного клана, который не интересует игра. Европейский футбол – это мы. Не они», – говорится в заявлении.
При этом, судя по сообщению, клубы-основатели Суперлиги избежали наказания от УЕФА – все ограничилось осуждением.
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