Клубы-основатели Суперлиги избежали наказания УЕФА

На 45-м Очередном Конгрессе УЕФА все 55 членских ассоциаций единогласно одобрили декларацию, которая строго осуждает так называемую Суперлигу.

«УЕФА, его ассоциации и все, кто любит футбол, твердо стоят на своем и в максимально возможной степени будут решительно сопротивляться и бороться против данного шага владельцев этих клубов и их сторонников. Мы знаем, какие моральные ценности поставлены на карту, и будем защищать футбол от эгоистичного клана, который не интересует игра. Европейский футбол – это мы. Не они», – говорится в заявлении.

При этом, судя по сообщению, клубы-основатели Суперлиги избежали наказания от УЕФА – все ограничилось осуждением.

Тэги: футбол, УЕФА, суперлига