В США выпустили пиво со вкусом «выжженной земли»

Пивоварня New Belgium выпустила пиво под названием «Torched Earth». Сам напиток мутный, крахмалистый, пахнет дымом.

Пивовары утверждают, что именно таким будет постапокалиптический напиток, если человечество не справится с климатическим кризисом.

Пиво варили не из традиционных ингредиентов (хмель, ячмень, солод), поскольку после катастрофы их на планете не останется, считают создатели. При изготовлении напитка использовались листья одуванчиков, вода и зерновые, загрязненные дымом, а также просо и гречиха, устойчивые к засухе.

«Если кризис продолжится, то привычное сырье станет намного дороже», – предупредили в компании.

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