Илон Маск станет телеведущим
Генеральный директор SpaceX и Tesla выступит в роли ведущего выпуска развлекательной телепередачи Saturday Nigh Live.
Сообщается, что Маск выйдет в эфир 8 мая. Гостем программы станет американская певица Майли Сайрус.
Маск уже появлялся и на большом, и на малом экране, снявшись в эпизодических ролях в «Симпсонах», «Южном парке», «Теории большого взрыва».
Согласно рейтингу журнала Forbes, состояние Маска оценивается в 151 млрд долларов, что ставит предпринимателя на второе место в списке богатейших людей мира.
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