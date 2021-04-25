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09:01 25 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Илон Маск станет телеведущим

Генеральный директор SpaceX и Tesla выступит в роли ведущего выпуска развлекательной телепередачи Saturday Nigh Live.

Сообщается, что Маск выйдет в эфир 8 мая. Гостем программы станет американская певица Майли Сайрус.

Маск уже появлялся и на большом, и на малом экране, снявшись в эпизодических ролях в «Симпсонах», «Южном парке», «Теории большого взрыва».

Согласно рейтингу журнала Forbes, состояние Маска оценивается в 151 млрд долларов, что ставит предпринимателя на второе место в списке богатейших людей мира.

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Тэги: телевидение, Илон Маск
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