Эксперимент: 15 добровольцев 40 дней жили в пещере в полной изоляции
Время для них замедлилось.
15 добровольцев-исследователей из Франции провели 40 дней в пещере без часов и какой-либо связи. Выходить обратно им пришлось в темных очках — за время эксперимента они отвыкли от солнечного света.
Целью проекта было установить, как у людей изменится восприятие пространства и времени в условиях полной изоляции. Восемь мужчин и семь женщин спали в палатках, пили воду из колодца и сами вырабатывали себе электричество с помощью велосипедов.
Когда к добровольцам спустились, чтобы сообщить, что пора выбираться, они были удивлены. Многие были уверены, что выходить еще рано и впереди как минимум неделя. Кристиан Клот — автор проекта, тоже живший в пещере — рассказал, что у всех появилось ощущение, что время замедлилось.
Перед тем, как начать эксперимент, у участников проверили когнитивные способности и активность мозга. Впереди новые замеры, чтобы сравнить показатели до и после жизни в изоляции.
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