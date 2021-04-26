«Динамо» досрочно стало чемпионом Украины

В воскресенье в Киеве «Динамо» одержало победу над «Ингульцом» со счетом 5:0, завоевав чемпионский титул за три тура до конца сезона.

Первые два гола в ворота «Ингульца» ударами головой осуществили Забарный и Беседин.

После перерыва два мяча в ворота противника забил Цыганков. Пятый мяч ударом головой после розыгрыша углового забил Попов.

«Динамо» впервые с 2016 года завоевало золотые медали чемпионата Украины. Подопечные Луческу в таблице 23-го тура украинской Премьер-лиги стали недосягаемыми для конкурентов.

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