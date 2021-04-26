«Динамо» досрочно стало чемпионом Украины
В воскресенье в Киеве «Динамо» одержало победу над «Ингульцом» со счетом 5:0, завоевав чемпионский титул за три тура до конца сезона.
Первые два гола в ворота «Ингульца» ударами головой осуществили Забарный и Беседин.
После перерыва два мяча в ворота противника забил Цыганков. Пятый мяч ударом головой после розыгрыша углового забил Попов.
«Динамо» впервые с 2016 года завоевало золотые медали чемпионата Украины. Подопечные Луческу в таблице 23-го тура украинской Премьер-лиги стали недосягаемыми для конкурентов.
Новости по теме
Спортивный Арбитражный суд (CAS) в Лозанне 19 апреля принял решение по делу ФК «Динамо» (Киев) против ФК «Сан Паулу» по поводу трансфера полузащитника Че Че.
Киевское «Динамо» начало сотрудничество с блокчейн-компанией Moonwalk для создания собственной криптовалюты.
Футболист «Маккаби» Петах-Тиква Лиэл Абада станет игроком киевского «Динамо», об этом сообщил отец игрока.