Американского посла вызвали в МИД Турции из-за заявления Байдена о геноциде армян
Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции, где ему выразили протест в связи с заявлением президента Джо Байдена.
Согласно информации СМИ, заместитель главы турецкого МИД Седат Онал проинформировал американского посла о том, что турецкая сторона считает заявление Байдена «лишенной юридических и исторических оснований, полностью ее отвергает и решительно осуждает».
Также к сведению посла было доведено, что заявление американского президента «лишено силы с точки зрения международного права, глубоко задело турецкий народ и нанесло трудноизлечимую рану в отношениях двух стран».
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