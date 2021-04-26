Американского посла вызвали в МИД Турции из-за заявления Байдена о геноциде армян

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции, где ему выразили протест в связи с заявлением президента Джо Байдена.

Согласно информации СМИ, заместитель главы турецкого МИД Седат Онал проинформировал американского посла о том, что турецкая сторона считает заявление Байдена «лишенной юридических и исторических оснований, полностью ее отвергает и решительно осуждает».

Также к сведению посла было доведено, что заявление американского президента «лишено силы с точки зрения международного права, глубоко задело турецкий народ и нанесло трудноизлечимую рану в отношениях двух стран».

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