Минпросвещения России проверит учебники по истории после замечаний Путина
Президент России почему-то считает, что во многих учебниках отсутствуют сведения о главных событиях Великой Отечественной войны.
«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников», – сказал глава министерства Сергей Кравцов в телеэфире.
21 апреля, выступая с посланием к Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин признался, что «иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например, о Сталинградской битве».
Президент поставил вопрос о том, «кто пишет и пропускает такие учебные пособия?»
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