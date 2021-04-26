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04:54 26 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минпросвещения России проверит учебники по истории после замечаний Путина

Президент России почему-то считает, что во многих учебниках отсутствуют сведения о главных событиях Великой Отечественной войны.

«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников», – сказал глава министерства Сергей Кравцов в телеэфире.

21 апреля, выступая с посланием к Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин признался, что «иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например, о Сталинградской битве».

Президент поставил вопрос о том, «кто пишет и пропускает такие учебные пособия?»

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Тэги: Путин, история, Великая Отечественная война, учебники
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