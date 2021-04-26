В Украине создали электромобиль

Специалисты из Северодонецка Луганской области создали макет электромобиля «Ева», который может проехать 100 километров со скоростью 80 км/ч.

Так, автомобиль оснащен электромотором. Кузов сделан из стеклопластика, рама выполнена из алюминия, а солнечные батареи (конструкцией предусмотрена установка до двух батарей) можно установить и на крыше, и на капоте.

Отмечается, что длина электрокара четыре метра.

Он соответствует полноценному пятиместному автомобилю с размером салона на уровне бизнес-седанов.

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