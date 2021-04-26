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06:23 26 Апреля 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Главный «Оскар» получил фильм «Земля кочевников»

«Земля кочевников» победила в номинации «Лучший фильм». 93-я церемония вручения премии Американской киноакадемии прошла в Лос-Анджелесе.

Награду получила режиссер Хлоя Чжао. К слову, сценаристом фильма является муж Хлои.

также Хлоя Чжао получила «Оскар» в номинации «Лучший режиссер».

Картина «Земля кочевников» повествует об американцах, которые потеряли свои дома во время финансового кризиса 2008 года и вынуждены путешествовать по США.

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Тэги: фильмы, премия Оскар
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