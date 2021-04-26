Главный «Оскар» получил фильм «Земля кочевников»
«Земля кочевников» победила в номинации «Лучший фильм». 93-я церемония вручения премии Американской киноакадемии прошла в Лос-Анджелесе.
Награду получила режиссер Хлоя Чжао. К слову, сценаристом фильма является муж Хлои.
также Хлоя Чжао получила «Оскар» в номинации «Лучший режиссер».
Картина «Земля кочевников» повествует об американцах, которые потеряли свои дома во время финансового кризиса 2008 года и вынуждены путешествовать по США.
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Мероприятие будет похоже на фильм, а актеры сыграют сами себя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сопродюсера кинопремии Стивена Содерберга.
92-я церемония вручения премии ройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля. Как и в прошлом году, тут не будет ведущего – каждую номинацию будут объявлять приглашенные знаменитости.
Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». Вручение премии «Оскар» в этом году состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе.