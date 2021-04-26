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09:53 26 Апреля 2021 Просмотров 252   КомментариевКомментарии

В Беларуси рассказали о планах по посольству в Украине

Закрывать диппредставительства Беларуси в Украине и странах Европы власти республики пока не планируют.

Закрывать диппредставительства Беларуси в Украине и странах Европы власти республики пока не планируют, заявил глава белорусского Министерства иностранных дел Владимир Макей в эфире телеканала ОНТ в воскресенье, 25 апреля.

«Сокращаем мы посольства там, где нам уже невыгодно держать посольства в силу малого товарооборота, низкого экспорта в ту или иную страну. Поэтому мы в нескольких странах сократим наши посольства. Но это не касается, как было сказано, европейских стран, Украины и так далее», – уточнил министр.

По его словам, Минск продолжит взаимодействие со всеми государствами, но в то же время будет смотреть на их политику в отношении Беларуси.

Также Макей отметил, что республика готова сотрудничать со всеми государствами, включая западные, но Россия остается «основным, естественно, союзником и партнером».

Ранее Беларусь ввела санкции против известных компаний за «недружественные действия в отношении белорусского народа». В перечень запрещенных товаров попали товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf.

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Тэги: Владимир Макей, беларусь и украина
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