Сегодня 35-ая годовщина Чернобыльской трагедии

Сегодня в понедельник, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, которой провозгласила 26 апреля Международным днем ​​памяти о чернобыльской катастрофе.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в обращении по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы, обнародованном на официальном веб-портале ВР, заявил, что украинцы должны всегда помнить о жертвах, которые пришлось понести в результате аварии на Чернобыльской атомной станции. И сделать все возможное, чтобы история никогда не повторилась вновь.

«Сегодня исполняется 35 лет с момента трагических событий на Чернобыльской АЭС. Аварии, которая привела к одной из крупнейших техногенных и экологических катастроф в истории человечества. Этот день разделил жизнь многих людей на «до» и «после», оставив глубокий след в памяти», – сказал спикер.

Он также заметил, что авария на Чернобыльской АЭС затронула жизни нескольких поколений и нанесла непоправимый урон. Привела к загрязнению окружающей среды, на долгие годы превратив территорию вокруг станции в зону отчуждения. Катастрофа лишила дома тысячи людей. Но самое главное – трагедия унесла и искалечила человеческие невинные жизни.

«Вместе с тем Чернобыльская катастрофа также показала, насколько огромным может быть человеческое самопожертвование», – подчеркнул спикер.

Тэги: чернобыль