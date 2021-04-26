Зеленский отверг переговоры с сепаратистами

Ранее российский президент Путин предложил Зеленскому вести сначала переговоры с представителями «ЛДНР», а потом уже с Россией.

Он отверг предложение президента РФ Владимира Путина вести переговоры с представителями «ЛДНР», а потом уже с Россией. После этого лидеры сепаратистов Донецка и Луганска объявили о готовности к переговорам с Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен вести диалог с лидерами самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР». Об этом он заявил в интервью Financial Times , опубликованном в понедельник, 26 апреля.

«Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно», – сказал Зеленский.

А вот с Путиным он готов вести переговоры где угодно: «Важно содержание, а не место».

Также он прокомментировал реакцию Запада на стягивание российских войск к границе Украины при том, что фактически призыв Киева к предоставлению Плана действий по членству в НАТО остался без внимания.

«Если вы спросите меня, хочу ли я большего, конечно, я могу откровенно сказать, что хочу», – добавил президент.