Вертолет NASA установил на Марсе новые рекорды
Во время третьего полета Ingenuity пролетел быстрее и дальше, чем в ходе любых испытаний, проходивших на Земле.
Во время третьего испытательного полета на Марсе 25 апреля вертолет Ingenuity развил рекордную скорость пролетел на рекордную дистанцию. Об этом сообщили в NASA.
В ходе очередных испытаний Ingenuity взлетел на высоту в пять метров, такую же, как и во время второго полета. При этом аппарат смог преодолеть расстояние в примерно 50 метров, что эквивалентно «почти половине длины футбольного поля», и достиг максимальной скорости два метра в секунду (около семи километров в час).
«Этот полет хотя и прошел по плану, но все же был удивительным. Он продемонстрировал критически важные возможности для будущих миссий на Марс», – подчеркнул Дэйв Лавери, руководитель проекта Ingenuity Mars Helicopter.
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Об этом заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Джим Брайденстайн.
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