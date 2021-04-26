Вертолет NASA установил на Марсе новые рекорды

Во время третьего полета Ingenuity пролетел быстрее и дальше, чем в ходе любых испытаний, проходивших на Земле.

Во время третьего испытательного полета на Марсе 25 апреля вертолет Ingenuity развил рекордную скорость пролетел на рекордную дистанцию. Об этом сообщили в NASA.

В ходе очередных испытаний Ingenuity взлетел на высоту в пять метров, такую же, как и во время второго полета. При этом аппарат смог преодолеть расстояние в примерно 50 метров, что эквивалентно «почти половине длины футбольного поля», и достиг максимальной скорости два метра в секунду (около семи километров в час).

«Этот полет хотя и прошел по плану, но все же был удивительным. Он продемонстрировал критически важные возможности для будущих миссий на Марс», – подчеркнул Дэйв Лавери, руководитель проекта Ingenuity Mars Helicopter.

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