Изменения в минские соглашения: РФ отреагировала на слова Зеленского

Российская Федерация исключает возможность изменить минские соглашения по мирному урегулированию на Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения и увеличении числа участников переговоров в нормандском формате тревожным сигналом. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает ТАСС.

«Есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial Times. В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее и тому подобное, – сказал Песков. – Это очередной тревожный сигнал», – заявил Песков.

По его словам, видоизменить минский процесс, не положив ему конец, невозможно.

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