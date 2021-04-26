Изменения в минские соглашения: РФ отреагировала на слова Зеленского
Российская Федерация исключает возможность изменить минские соглашения по мирному урегулированию на Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения и увеличении числа участников переговоров в нормандском формате тревожным сигналом. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает ТАСС.
«Есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial Times. В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее и тому подобное, – сказал Песков. – Это очередной тревожный сигнал», – заявил Песков.
По его словам, видоизменить минский процесс, не положив ему конец, невозможно.
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