Кремль подтвердил встречу Путина и Байдена летом
Встреча президентов России и США состоится в летние месяцы, но конкретных даты и места пока нет.
Встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена состоится летом, сообщил в понедельник, 26 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах… еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности», – сказал он.
При этом пока также не определена страна, в которой может состояться встреча.
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