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16:30 26 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кремль подтвердил встречу Путина и Байдена летом

Встреча президентов России и США состоится в летние месяцы, но конкретных даты и места пока нет.

Встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена состоится летом, сообщил в понедельник, 26 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах… еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности», – сказал он.

При этом пока также не определена страна, в которой может состояться встреча.

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Тэги: Россия, Путин, Кремль, байден, встреча
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