Кремль подтвердил встречу Путина и Байдена летом

Встреча президентов России и США состоится в летние месяцы, но конкретных даты и места пока нет.

«Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах… еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности», – сказал он.

При этом пока также не определена страна, в которой может состояться встреча.